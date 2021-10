Comuni: Bugani (M5s) entra nella giunta di Lepore a Bologna

Nel giorno in cui il Movimento 5 Stelle perde i Comuni di Roma e Torino, entra in giunta a Bologna: nella squadra di Matteo Lepore c'è infatti anche un esponente del M5s. Si tratta di Massimo Bugani, rieletto consigliere comunale con 341 preferenze nella lista in appoggio al sindaco. E' un personaggio molto conosciuto nel Movimento: consigliere comunale a Bologna da dieci anni, per due volte candidato sindaco, è stato nello staff di Virginia Raggi e socio di Rousseau. Bugani sarà assessore ai rapporti con il Consiglio comunale, trasparenza, semplificazione, agenda digitale e servizi demografici.