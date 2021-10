Ballottaggi: in E-R affluenza cala di altri sei punti

Cala ancora, in Emilia-Romagna, l'affluenza alle urne, in media di oltre sei punti in meno rispetto al primo turno nei quattro Comuni chiamati al ballottaggio. A Cattolica, in particolare, ha votato meno di un elettore su due, il 46,8% (-6,3%). Ma il calo è generalizzato: a Cento ha votato il 50,1%, il 5,6% in meno rispetto a due settimane fa, a Finale Emilia nel Frignano il 50,7% (-8,4%), mentre a Pavullo il dato finale dei votanti si attesta su 53,1%, in calo del 7,5%.