Giornate Fai, a Bologna c'è anche la caserma dei Carabinieri

BOLOGNA, 16 OTT - A Bologna, tra i luoghi che si possono visitare in occasione delle 'Giornate Fai d'autunno', c'è anche l'ex Convento di Santa Maria dei Servi, che ospita la caserma Manara, sede della Legione carabinieri Emilia-Romagna.

Il complesso cinquecentesco è eccezionalmente aperto al pubblico questo fine settimana, per visite guidate dai volontari del Fai, rigorosamente su prenotazione e con green pass obbligatorio.

"Apriamo le porte di questo piccolo gioiello, che la comunità ci ha dato per fare il nostro servizio - ha detto il Generale di brigata Davide Angrisani, comandante regionale dei carabinieri - e siamo felici di poterlo rendere nuovamente disponibile ai cittadini perché possano gustarne le bellezze artistiche e architettoniche".

Da evento singolo, l'apertura al pubblico della caserma per visite guidate potrebbe diventare un appuntamento ricorrente.

"E' un progetto sul quale stiamo lavorando - ha detto ancora Angrisani - per rendere queste aperture un po' più frequenti".

