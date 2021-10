Green pass: Rimini, piazza gremita, apre consigliere 3v

Piazza Cavour - quella sui cui si affaccia Palazzo Garampi, sede del Comune di Rimini - gremita per la manifestazione anti Green pass organizzata, nella città romagnola, dal movimento 3V e altre realtà contrarie all'introduzione della certificazione verde per accedere, da oggi, al lavoro. Davanti a centinaia di persone, a fare gli onori di casa - molto applaudito dai manifestanti - il candidato sindaco del movimento, Matteo Angelini, neo consigliere comunale grazie al risultato elettorale che ha proiettato i 3V oltre il 4%.

Oggi, ha scandito sulla scalinata di Palazzo Garampi, "c'è una piazza diversa rispetto al solito, c'è una piazza che accoglie persone che arrivano da tante realtà differenti persone che, magari non hanno seguito lo stesso percorso ma sono qui unite per lo stesso identico motivo: per dire no, per dire basta al Green Pass". Quindi ha argomentato riferendosi anche ai fatti di Roma dei giorni scorsi, "ci tengo più che mai a portare avanti un discorso di chiarezza, di trasparenza, e soprattutto di civiltà. Io rigetto categoricamente ogni forma di violenza.

Ci dissociamo categoricamente da ogni azione di questo tipo - ha proseguito - compresi gli atti vandalici che si stanno verificando sul nostro territorio. Quando noi abbiamo qualcosa da dire prendiamo una piazza dove ancora vive e resiste un po' di democrazia e veniamo a manifestare qui il nostro dissenso in modo pacifico e civile".