Fia ufficializza, 23 Gp nel 2022 con Imola e Monza

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - La Fia ha ufficializzato il calendario della stagione 2022 di Formula 1, che prevede la disputa di 23 Gran Premi, con due corse programmate in Italia, a Imola il 24 aprile e a Monza l'11 settembre. Si comincerà in Bahrain il 20 marzo e si finirà ad Abu Dhabi il 20 novembre, con nessuna evento previsto in Cina.

Il numero di 23 gare in calendario, se la pandemia di coronavirus lo consentirà, è un record che avrebbe dovuto essere già raggiunto nel 2021, prima che i timori per la diffusione del virus portassero a numerose cancellazioni e riprogrammazioni.

(ANSA).