Ferrara omaggia Giorgio Bassani con un convegno a Parigi

(ANSA) - FERRARA, 14 OTT - Ferrara si prepara a omaggiare Giorgio Bassani a Parigi, all'Istituto italiano di cultura: venerdì 15 ottobre nella capitale francese istituzioni, docenti, studiosi, letterati celebreranno lo scrittore che visse a Ferrara e vi ambientò vasta parte della sua produzione.

All'iniziativa, promossa dallo stesso Istituto, collaborano Regione Emilia-Romagna, Fondazione Giorgio Bassani, Comune di Ferrara e Teatro comunale Abbado. L'amministrazione sarà presente con l'assessore Marco Gulinelli, che interverrà nel pomeriggio, insieme a Paola Bassani, figlia dell'autore. Sarà trasmesso anche un contributo video del regista Andrea Forlani ispirato a 'Rolls Royce', celebre poesia di Bassani ambientata nella sua Ferrara. Il video fu inizialmente realizzato da Forlani l'anno scorso, durante il lockdown, per i vent'anni dalla scomparsa di Bassani. A Parigi sarà riproposto nella versione completa di 8 minuti, con la partecipazione di Umberto Orsini, Gabriele Lavia, Vittorio ed Elisabetta Sgarbi, Paola e Lavinia Bassani. Dalle 14.30 il Teatro Comunale di Ferrara 'aprirà', dal proprio Ridotto, il collegamento con la sede parigina del convegno; interverrà tra gli altri il direttore Moni Ovadia.

"Esserci come rappresentante dell'amministrazione, nel segno di Giorgio Bassani, era ed è per noi doveroso - dice Gulinelli - Bassani esprime il respiro alto, vasto, mondiale della cultura, in diversi campi. Ricordo, a questo proposito, che il nostro illustre concittadino fu un grande appassionato anche delle arti figurative, fu allievo di Roberto Longhi all'università di Bologna, ebbe l'occasione di frequentare De Pisis, Funi, oltre al grande Morandi e ad una serie di artisti 'minori' di area padana. Ferrara a Parigi sarà protagonista, con l'opera di Bassani e con la nostra presenza, per omaggiare un gigante della letteratura figlio della terra emiliana". (ANSA).