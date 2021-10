Da Fresu a Rubalcaba per il Bologna Jazz festival

(ANSA) - BOLOGNA, 14 OTT - Concerti nei teatri e locali di Bologna, Ferrara, Forlì e Modena, per un caleidoscopio di stili e culture diversi, dal 28 ottobre al 16 novembre, con un cartellone di oltre quaranta appuntamenti. È la nuova edizione del Bologna Jazz Festival presentato in un incontro stampa al museo della musica. In teatro previsti il trombettista Paolo Fresu che guida un sestetto per 'Heroes', omaggio a David Bowie; il duo Dave Holland contrabbasso e John Scofield chitarra, nomi storici della scena jazz; e il duo cubano con il pianista Gonzalo Rubalcaba e la cantante Aymée Nuviola.

In collaborazione con la fondazione Mast, il festival riserverà cento posti gratuiti per i concerti principali a medici e operatori sanitari dell'Emilia-Romagna, come gesto di riconoscenza per chi ha affrontato la pandemia in prima linea.

A Bologna, alla Cantina Bentivoglio ci saranno la cantante Ada Montellanico, il sassofonista Seamus Blake; Carla Marcotulli-Sandro Gibellini e il Laboratorio orchestrale 'Bologna in jazz' diretto da Michele Corcella. Al Camera Jazz&Music club previsti il gruppo del trombettista americano Jim Rotondi e il quartetto della cantante Rossella Graziani. Al Bravo Caffè in cartellone il sax di Stefano Di Battista (con un omaggio a Morricone), e il Tinissima quartet di Francesco Bearzatti. Al Torrione di Ferrara il trio Bobo, la cantante Tiziana Ghiglioni, il pianista Christian Sands. A Modena il trombettista Franco Ambrosetti con il pianista Danilo Rea, mentre a Forlì sul palco la Special Edition di Enrico Rava.

In programma anche il progetto didattico Massimo Mutti, dedicato al fondatore del festival, e la presentazione del volume illustrato 'Le muse del jazz' di Vanni Masala e Marilena Pasini (edizioni Curci), sulle figure femminili che hanno ispirato classici del jazz. (ANSA).