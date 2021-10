A largo di Ravenna scoperta una nursery di squali grigi

Fra Ravenna e Cervia c'è una nursery di squali grigi, una specie innocua e a rischio estinzione. Lo hanno scoperto, come racconta il Resto del Carlino, i biologi del Cestha, il Centro sperimentale per la tutela degli habitat di Cervia.

La nursery si trova fra le 5 e le 11 miglia dalla costa, in una zona dove ci sono le piattaforme di estrazione di gas: è stata scelta dagli squali perché è un'area indisturbata, dove si trovano anche cernie, spigole e aragoste. Tra luglio e settembre i ricercatori del Cestha hanno verificato la presenza di numerosissimi giovani squali grigi e hanno avviato un progetto per tutelarli nei primi anni di vita, quando corrono i rischi maggiori.

Il primo passo è stato un accordo con la cooperativa dei pescatori di Cervia che non useranno sistemi che possano coinvolgerli.

Poi bisognerà studiare il comportamento di questi animali perché nella zona interessata non c'è traccia degli adulti che vengono a riprodursi e partorire. Si tratta della prima nursery scoperta in Italia e potrebbe essere un tassello fondamentale per capire di più dell'ecologia e del comportamento di questa specie. (ANSA).