Turismo: Parma città Unesco con Mercatino Natale di Bolzano

(ANSA) - PARMA, 07 OTT - Un ponte tra Parma, città creativa Unesco per la gastronomia, e il Mercatino di Natale di Bolzano, la cui trentesima edizione si terrà nella piazza Walther del capoluogo altoatesino dal 26 novembre al 6 gennaio. Presentato alla stampa nell'ex sede della Provincia, ora Parma Gastronomy Hub, l'obiettivo è quello di rafforzare un legame tra le due città incentrato sulle rispettive identità e tipicità, in vista di future collaborazioni soprattutto in ambito turistico.

Una settantina gli artigiani che esporranno nelle casette distribuite sulla piazza oggetti di artigianato locale e prelibatezze gastronomiche del territorio, dallo speck al vin brulé, dalle frittelle al succo di mele, allo strudel. Torna al Mercatino la Wine Lounge, uno stand che propone una selezione di vini tipici di Bolzano, mentre nel Parco di Natale (Parco della Stazione) verranno allestiti altri 40 stand di artigianato artistico e gastronomia, tra cui - novità 2021 - stand dedicati a grappa e birra con degustazione di distillati e birre artigianali altoatesine.

"È un piacere presentare a Parma - dice l'assessore comunale al turismo Cristiano Casa - uno degli esempi migliori di evento di avvicinamento al Natale. In questi anni abbiamo voluto creare e mantenere rapporti con altre realtà nazionali e non, un obiettivo nato dal riconoscimento Unesco di Città Creativa della Gastronomia e perseguito anche da Parma 2020+21: creare sinergie e collaborazioni anche con realtà diverse per arricchirci di progettualità e iniziative". "Il ponte tra Parma e Bolzano - aggiunge Roland Buratti, presidente dell'Azienda di soggiorno di Bolzano - cresce e si sviluppa ormai da anni, in particolare nel periodo natalizio e per i suoi eventi: una collaborazione fruttuosa alla quale teniamo molto". (ANSA).