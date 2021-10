Maltempo: allerta arancione per vento sulla costa in E-R

Terminata l'allerta per temporali che ha interessato negli ultimi due giorni le zone appenniniche dell'Emilia-Romagna, in regione c'è ancora un alert arancione. Stavolta la criticità riguarda la costa dove sono attesi, per la giornata di giovedì 7 ottobre, venti forti di burrasca. Nella prima parte della giornata sono previste ancora condizioni favorevoli allo sviluppo di intensi temporali sulla Romagna. Dal pomeriggio permarranno piogge persistenti sul settore centro-orientale. Dalle prime ore del mattino sono previsti venti di burrasca forte lungo la fascia costiera, e di burrasca nell'entroterra. Il mare sarà da molto mosso ad agitato al largo. Le previsioni di altezza dell'onda sotto costa e del livello del mare sono prossime o superiori ai valori di soglia per l'allerta. Possibili fenomeni locali di dissesto e inondazioni che possono interessare la spiaggia e le zone più esposte.