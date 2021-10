Expo Dubai: Aceto Balsamico Modena Dop 'firmato' Salvatores

L'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop protagonista all'Expo di Dubai grazie al progetto di Gabriele Salvatores che racconta, in brevi video, le eccellenze delle 15 Regioni partecipanti all'evento negli Emirati Arabi. Il regista premio Oscar ha selezionato "l'oro nero" modenese fra i tre prodotti di eccellenza dell'Emilia-Romagna (insieme alla robotica e all'industria motociclistica) da raccontare in un cortometraggio in bianco e nero pensato per essere proiettato nel Padiglione Italia.

Le immagini sono state girate in un'acetaia di Casinalbo, frazione di Formigine (Modena), la 'Meloria' di Claudio Maletti, in cui le telecamere della Indiana Production, promotrice del progetto, sono entrate per raccontare il lento scorrere del tempo tra le batterie e la magia che porta, dopo oltre 25 anni, a ottenere un Aceto Balsamico tradizionale di Modena Dop Extra Vecchio. Un "orgoglio", sottolinea Mario Gambigliani Zoccoli, presidente del Consorzio Produttori Antiche Acetaie: "I nostri maestri acetai vengono messi al fianco dei costruttori della Ducati, capaci di battere le moto giapponesi, e della maestria della meccanica robotica di Piacenza, confermando così che le abilità degli emiliano-romagnoli sono trasversali, uniche e inimitabili".

La scelta di promuovere questo prodotto in un contesto internazionale così ampio è stata dell'Azienda di Promozione Turistica della Regione Emilia-Romagna che, nei mesi scorsi, si è messa in contatto con il Consorzio Produttori Antiche Acetaie per esporre il proprio progetto e chiedere suggerimenti di aziende in cui poter girare il video. Le riprese sono state realizzate la scorsa estate. Il filmato è disponibile anche su YouTube.