Comunali: affluenza in calo a Bologna, alle 12 il 12,78%

(ANSA) - BOLOGNA, 03 OTT - Calo vistoso dell'affluenza alle urne a Bologna, come pure nel resto dell'Emilia-Romagna. Alle 12 a Bologna ha votato il 12,78%, in calo del 7,13% del rispetto alle precedenti elezioni del 2016 quando però si votava in un'unica giornata. Affluenza in calo, però, anche rispetto alle regionali del gennaio 2020, quando, nel Comune di Bologna, aveva votato quasi il doppio degli elettori (24,7%).

Il calo è generalizzato e più o meno omogeneo in tutti i Comuni: a Ravenna ha votato alle 12 il 12,87% degli aventi diritto (-6,54%), mentre più contenuto il calo a Rimini con il 13,65% (-3,46).

A livello regionale ha votato il 13,78%, in calo del 6,31% rispetto alle consultazioni di cinque anni fa. (ANSA).