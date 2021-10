Il Viaggio di Mastorna di Matteo D'Amico al debutto a Rimini

(ANSA) - RIMINI, 01 OTT - Il 23 ottobre prossimo al Teatro Galli di Rimini debutta "Il Viaggio di G. Mastorna", la nuova opera di Matteo D'Amico ispirata al film omonimo pensato ma mai realizzato da Federico Fellini, e per questo diventato leggendario. Quel progetto, presentato in prima assoluta, sta ora per concretizzarsi in un'opera fantastica, un prologo e tredici quadri, pensata dal compositore romano a partire dalla sceneggiatura originale, nella stagione lirica di Rimini, la città del celebre regista che ha da poco inaugurato anche un museo dedicato al maestro.

La nuova opera, della quale D'Amico ha scritto anche il libretto, è ispirata all'edizione curata da Ermanno Cavazzoni della sceneggiatura scritta da Fellini assieme a Dino Buzzati, Bernardino Zapponi e Brunello Rondi. Protagonista del Viaggio di G. Mastorna, come lo era nell'immaginario film, è un musicista a metà della vita, all'apice della carriera, che sente di essere su una strada sbagliata e non sa quale avrebbe dovuto essere la propria vita. Mastorna si trova a viaggiare su di un aereo in mezzo a una tempesta: l'aereo precipita e Mastorna è proiettato in un aldilà che potrebbe anche essere un sogno angoscioso fatto in aereo, affollato di figure inquietanti che appartengono a un ideale universo felliniano.

Con la regia di Walter Malosti (neo direttore di Emilia Romagna Teatro), in scena nei panni di un narratore riconoscibile come lo stesso Fellini, lo spettacolo vedrà protagonisti anche sei cantanti lirici, il baritono Luca Grassi, i soprani Yulia Tkachenkoe Vittoria Magnarello, il mezzosoprano Eleonora Lué, il tenore Aslan Halil Ufuk e il basso Ken Watanabe, affiancati agli attori Marco Manchisi e Matteo Balardi e alla danzatrice Barbara Martinini, tutti coinvolti per dare vita all'affollato stuolo di personaggi previsto dalla partitura. Jacopo Rivani dirigerà i giovani musicisti dell'Orchestra Arcangelo Corelli. (ANSA).