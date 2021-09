L'orchestra Santa Cecilia alla Sagra Musicale Malatestiana

(ANSA) - RIMINI, 30 SET - Atteso ritorno alla Sagra Musicale Malatestiana di Rimini per l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Alpesh Chauhan l'1 ottobre alle 21 al Teatro Galli. L'ex direttore principale della Filarmonica Toscanini guiderà il complesso sinfonico romano nel Concerto per violoncello e orchestra in si minore di Antonín Dvořák (solista Pablo Ferrández) e nella Quarta Sinfonia di Johannes Brahms, un programma che guarda gli orizzonti romantici dell'Ottocento musicale europeo. Alpesh Chauhan, nato trent'anni fa a Birmingham, dove dal luglio 2020 è direttore musicale della Birmingham Opera Company, è conosciuto nel nostro Paese per il suo folgorante debutto sul podio della Toscanini dove ha rivelato uno straordinario talento conquistandosi in breve il ruolo di direttore musicale dell'orchestra.

Di recente, Chauhan è stato nominato "Stella Nascente" dal BBC Music Magazine per aver partecipato a numerose trasmissioni della storica emittente inglese. L'Orchestra di Santa Cecilia, la nostra formazione sinfonica più prestigiosa assieme alla Filarmonica della Scala, è stata la prima compagine italiana a dedicarsi esclusivamente al repertorio sinfonico in un paese dove a dominare è sempre stato il teatro d'opera. Fondata nel 1908, l'orchestra ha tenuto oltre 15mila concerti collaborando con i più celebri artisti del panorama mondiale, grandi compositori e direttori come Gustav Mahler, Richard Strauss, Claude Debussy e Igor Stravinskij, Bruno Walter, Arturo Toscanini, Wilhelm Furtwaengler, Leopold Stokowski, Herbert von Karajan e Leonard Bernstein, che ne è stato presidente onorario dal 1983 al 1990. Sotto la guida di Antonio Pappano, direttore musicale dal 2005, il prestigio dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha avuto uno slancio straordinario, ottenendo importanti riconoscimenti internazionali. (ANSA).