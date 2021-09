Il Teatro Comunale di Modena cointitolato a Mirella Freni

(ANSA) - MODENA, 30 SET - Modena, Città del Belcanto, rende omaggio a Mirella Freni, protagonista indiscussa del mondo dell'opera lirica, che con le sue interpretazioni ha fatto la storia di questo genere nel corso di oltre cinquant'anni di carriera, cointitolandole il suo teatro, già dedicato a Luciano Pavarotti, che d'ora in poi si chiamerà Teatro Comunale di Modena "Pavarotti-Freni".

Mirella Freni, o meglio 'Mirella' per amici e concittadini, era nata nel 1935 e nella sua città, dove aveva debuttato come Micaela nella Carmen di Bizet nel 1955, è deceduta nel febbraio del 2020. Cittadina del mondo, a suo agio nei maggiori teatri, dal Metropolitan di New York al Covent Garden di Londra, dall'Opéra di Parigi al Bolshoi di Mosca, Mirella Freni amava ripetere che era soprattutto una 'modenese'. Il suo cuore e la sua casa sono sempre rimasti nella sua città, dove tornava per vivere con semplicità fra i suoi affetti. Sorella 'di latte' di Luciano Pavarotti, con il quale mantenne un rapporto indissolubile, legò il proprio percorso professionale e privato a Leone Magiera e Nicolai Ghiaurov, due artisti stimati nel mondo. Nell'ultimo periodo della sua attività musicale si è impegnata con passione all'insegnamento.

Il Comunale "Pavarotti-Freni" riapre ora le porte al pubblico, dopo un periodo di chiusura per un lavoro di ammodernamento del palcoscenico e degli impianti, con un concerto il 3 ottobre alle 18 e alle 21, dedicato alla sua artista più illustre con un programma di brani tratti da titoli celeberrimi di Bizet, Puccini, Ciajkovskij e Gounod. La direzione musicale dello spettacolo è affidata a Stefano Ranzani, con solisti alcuni allievi di Mirella Freni. (ANSA).