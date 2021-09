Carabinieri: stazione mobile davanti alla fiera di Bologna

Una stazione mobile dei carabinieri in piazza Costituzione, all'ingresso della fiera di Bologna, per dare assistenza e raccogliere segnalazioni o denunce durante i principali eventi fieristici. Il presidio è già attivo, in concomitanza con il Cersaie in corso in questi giorni, ed è garantito dai militari della stazione Navile.

La presenza dei carabinieri all'ingresso dei padiglioni viene incontro alle esigenze di visitatori ed espositori, anche con funzioni di vigilanza contro furti e borseggi. La stazione mobile tornerà anche in occasione delle prossime manifestazioni e kermesse ospitate nel quartiere fieristico di Bologna.