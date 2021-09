P.a: Lepida con Caf Cisl per rilascio Spid in tutta Italia

Si consolida l'accordo tra Lepida e Caf Cisl nazionale che consente, anche presso gli sportelli territoriali di quest'ultima, l'attività di identificazione dei richiedenti per il rilascio delle credenziali Spid LepidaId, anche in modalità assistita e secondo le procedure approvate da AgId. Dopo il primo periodo di collaborazione, si è tenuto nei giorni scorsi un incontro per valutare congiuntamente l'andamento dell'accordo e pianificare possibili ulteriori sviluppi: in questa fase, oltre 730 operatori dei Caf Cisl sono stati formati da Lepida e abilitati al rilascio dell'identità LepidaID.

Più di 600 sportelli Caf Cisl risultano ad oggi già attivati.

Il servizio LepidaID ha visto nello stesso periodo salire ad oltre 930mila le identità rilasciate, portando Lepida ad occupare la terza posizione tra i gestori nazionali di identità digitale.

Tanto Lepida quanto Caf Cisl hanno concordato sull'opportunità di pianificare ulteriori interventi - sempre nel quadro dell'accordo già sottoscritto - per intensificare l'informazione e i servizi offerti all'utenza nell'imminenza dello switch-off di tutte le credenziali diverse da Spid, Cie e Cns, previsto per il prossimo 30 settembre.

Lepida è una società in house a totale ed esclusivo capitale pubblico strumentale agli oltre 400 enti soci e la Regione Emilia-Romagna, che ne è socio di maggioranza.