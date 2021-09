Mille ballano in discoteca abusiva, organizzatore denunciato

Aveva organizzato una festa in discoteca al Parco Lido di San Polo d'Enza nel Reggiano con inviti, pubblicità e notizie sui social pur essendo sprovvisto di ogni autorizzazione e non rispettando le normative anti-Covid: domenica notte in questa discoteca abusiva sono stati sorpresi a ballare in oltre mille ragazzi. Lo hanno scoperto i carabinieri della stazione locale che hanno denunciato l'organizzatore dell'evento, un ragazzo di 27 anni di Quattro Castella.

I militari sono intervenuti mentre la festa era in corso dopo alcune segnalazioni. Immediata la sospensione di ogni attività anche considerando la carenza di ogni indicazione attualmente prevista per gli esercizi pubblici, quali ad esempio il numero massimo di persone a cui è consentito l'accesso e le verifiche sul possesso del Green pass. Identificato il responsabile dell'evento, questi è stato denunciato per l'apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e sanzionato per 1200 euro. Il locale è stato chiuso cinque giorni.