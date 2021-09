Covid: contagi in calo in E-R, ricoveri restano stabili

Prosegue il calo dei contagi di Coronavirus in Emilia-Romagna, con i nuovi casi che, nelle ultime 24 ore, sono scesi sotto quota 200: si tratta di 197 nuovi casi, individuati sulla base di oltre 36mila tamponi registrati. Ci sono due vittime: un uomo di 78 anni in provincia di Piacenza e uno di 56 anni nel Bolognese.

I casi attivi sono, attualmente, 13.868, il 96,9% dei quali in isolamento domiciliare perché non necessitano di cure ospedaliere. I ricoveri restano sostanzialmente stabili: in terapia intensiva ci sono 47 pazienti, lo stesso numero di ieri, mentre sono 386 (-4) negli altri reparti Covid.

Dei nuovi positivi, 65 sono asintomatici, in gran parte individuati con il contact tracing. Bologna, con 41 casi, è la provincia con il maggior numero di nuovi casi in termini assoluti, seguita da Forlì-Cesena (33) e Modena (32). L'età media dei nuovi positivi è di 34,1 anni.