Hereafter, documentario su Glenn Gould proiettato a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 25 SET - La rassegna cinematografica 'Vite straordinarie' di Musica Insieme prosegue, il 26 settembre alle 18 all'Oratorio di San Filippo Neri di Bologna, con un film dedicata a uno dei più grandi pianisti di tutti i tempi, il canadese Glenn Gould. Quella del regista Bruno Monsaingeon non era un'impresa facile: fra i mille progetti volti a raccontare la vita e la carriera di un gigante della musica come Gould (vissuto appena 50 anni, dal 1932 al 1982), spirito anticonvenzionale e dalla profonda caratura intellettuale, il documentario Hereafter (2006), finalista al Roma Music Doc Fest, riesce a regalare un nuovo e inedito punto di vista sull'artista attraverso l'aiuto di preziosi documenti e reperti, alcuni dei quali mai mostrati prima. La pellicola sarà proiettata in lingua originale con sottotitoli in italiano.

La forza del film sta nel saper andare oltre le definizioni di genere, arrivando ad assumere le caratteristiche di una fiction: quasi come fosse Glenn Gould stesso ad aver deciso come ci vengono presentati i diversi fotogrammi e le numerose testimonianze. Il protagonista dialoga con personaggi veri, che hanno avuto a che fare in un modo o nell'altro con Gould: si crea così una polifonia di suoni e voci che si rispondono fra loro e che contemporaneamente coinvolgono lo spettatore in prima persona, mostrandogli i retroscena di un mondo incredibile e ricco di sorprese. Hereafter scava nei meandri dell'universo gouldiano, con semplicità e attenzione ai dettagli, senza mai lasciare la mano del pubblico, guidato ed accompagnato passo dopo passo dalla voce del pianista stesso. (ANSA).