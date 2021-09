Musica: tre giorni di Mei, c'è anche mostra per Patrick Zaki

(ANSA) - BOLOGNA, 24 SET - Tre giorni di concerti, forum, convegni, premiazioni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri e palazzi. Torna a Faenza (Ravenna), dall'1 al 3 ottobre, la più importante rassegna della musica indipendente italiana: il Meeting delle Etichette Indipendenti, ideato e coordinato da Giordano Sangiorgi. L'edizione di quest'anno, la 26/a, presentata in Regione, è dedicata a Rino Gaetano, con una serata il primo ottobre in omaggio al cantautore calabrese a 40 anni dalla scomparsa. Il programma, come sempre molto ricco, della kermesse spazierà dai momenti musicali a quelli di confronto e formazione sul mondo della musica per gli artisti emergenti. Non mancherà l'impegno sociale e politico, con una mostra e un convegno dedicati a Patrick Zaki, lo studente dell'ateneo bolognese detenuto in Egitto: la mostra, 'Free Patrick Zaki', comprende i poster finalisti del contest internazionale in collaborazione con 'Voci per la libertà' e Amnesty International.

Tra i protagonisti del Mei Luca Carboni (premio alla carriera), Irene Grandi, Alessandro Gaetano con la Rino Gaetano Band, Francesco Bianconi dei Baustelle, Roy Paci, Giovanni Lindo Ferretti, Il Parto delle Nuvole Pesanti. Un Premio alla Carriera sarà assegnato al giornalista musicale e conduttore Renato Marengo. Concerti, presentazioni musicali e letterarie, convegni e mostre saranno affiancati da una parte espositiva rivolta agli operatori della filiera musicale, "con l'obiettivo di sostenere la crescita e la diffusione di una cultura musicale indipendente ed emergente". Verranno premiate le migliori realtà indie italiane grazie al circuito di AudioCoop, che rappresenta circa 200 piccole etichette discografiche indipendenti italiane.

Saranno inoltre presenti, unico caso in Italia, i vincitori di oltre cento festival e concorsi per emergenti provenienti da tutta la penisola.

L'iniziativa è sostenuta fra gli altri da Comune di Faenza, Regione Emilia-Romagna e Afi-Associazione Fonografici Italiani.

(ANSA).