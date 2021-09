Il club dei 'pollici verdi' si incontra nel Piacentino

(ANSA) - PIACENZA, 23 SET - I pollici verdi si danno appuntamento dal 24 al 26 settembre al parco del Castello di Grazzano Visconti, in provincia di Piacenza, per la quarta edizione di 'Verde Grazzano', manifestazione di giardinaggio promossa da Luchino Visconti di Modrone con Allegra Caracciolo e Federico Forquet. Una cinquantina di 'nomi' da Italia ed estero, tutti esclusivamente espositori e non rivenditori, propongono le loro novità dove non mancano mai nuove cultivar. In programma anche conferenze con il garden designer Carlo Contesso e l'architetto Benedetto Camerana.

"Nell'edizione dello scorso settembre avevamo rivolto a tutti l'invito a fare del verde e del bello l'antidoto naturale alle incertezze e alle inquietudini del momento", sottolinea Visconti. "Nonostante i tempi non proprio propizi, sono stati in molti ad accogliere il nostro invito. Abbiamo chiesto a tutti i nostri espositori, e stiamo parlando del Gotha del settore in Italia, di stupire il pubblico portando a Verde Grazzano almeno un nuovo cultivar, e già ci stanno giungendo conferme che ci fanno molto piacere. Siamo la vetrina d'elezione per la presentazione in anteprima di nuove cultivar, esiti di nuovi incroci, oltre ad essenze di recentissima acclimatazione in Italia e perciò non ancora presenti sul mercato". (ANSA).