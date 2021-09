Elezioni, i candidati a Bologna

MATTEO LEPORE (Pd, Coalizione Civica, M5s, Europa Verde, Psi-Volt, Anche tu Conti, Matteo Lepore sindaco)Assessore uscente della giunta Merola, iscritto al Pd, 40 anni, dopo aver vinto le primarie contro Isabella Conti ha messo insieme una coalizione di centrosinistra molto estesa che parte coi favori del pronostico.

FABIO BATTISTINI(Lega, Fdi, Forza Italia, Bologna ci piace, Popolo dellafamiglia)Imprenditore di area cattolica, 64 anni, è in campo da mesi, candidato per una lista civica, fino a che non ha incassato il sostegno dei partiti di centrodestra.STEFANO SERMENGHI(Bologna Forum civico, Italexit)Ex sindaco Pd di Castenaso, passato al centrodestra, è alla guida di una lista civica promossa da altri due grandi ex, Giovanni Favia (primo espulso dal M5s) e Manes Bernardini (già candidato sindaco leghista, poi uscito in polemica con Salvini).

DORA PALUMBO(Sinistra Unita)Geologa, funzionaria della Regione, cinque anni fa è stata eletta in consiglio comunale per il Movimento 5 Stelle. Uscita in polemica, è alla guida di una lista che raccoglie una parte della sinistra che non appoggia Lepore

MARTA COLLOT(Potere al Popolo)Attivista, musicista, precaria, 27 anni, è già stata candidata per Potere al Popolo alle elezioni regionali di un anno e mezzo fa.

FEDERICO BACCHIOCCHI(Partito Comunista dei lavoratori) Veterinario dipendente del ministero della Salute, 51 anni, di origine marchigiana, guida la lista che rappresenta le correnti trotzkiste dei comunisti bolognesi.

ANDREA TOSATTO(Movimento 3V)Psicologo, 48 anni, è il candidato sindaco della lista (già presente alle regionali del 2020) che si oppone alle campagne vaccinali.

LUCA LABANTI(Movimento 24 agosto)Avvocato di 50 anni, rappresenta il movimento per l'equità territoriale, forza meridionalista fondata da Pino Aprile