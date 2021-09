Musica: Bologna dedica una 'stella del jazz' a Benny Goodman

(ANSA) - BOLOGNA, 15 SET - Sarà dedicata al compositore e clarinettista americano Benny Goodman (1909-1986), 'The king of swing', la 'stella del jazz' in marmo che verrà scoperta sabato 18 settembre in via Orefici angolo piazza Re Enzo, nel cuore del centro di Bologna. Alla cerimonia, che anticipa i concerti programmati sabato e domenica in piazza Maggiore nell'ambito del festival 'La strada del jazz', interverranno alle 17.30 il sindaco Virginio Merola e gli ospiti d'onore Pippo Baudo e Edoardo Vianello. Le stelle del jazz sono dedicate ai grandi interpreti che hanno suonato in città negli anni d'oro del Bologna jazz festival di Alberto Alberti. Due riconoscimenti postumi saranno dedicati all'attrice Piera Degli Esposti e all'organizzatore del jazz bolognese Cicci Foresti.

Baudo e Vianello, assieme a Fio Zanotti, saranno ospiti anche del concerto di sabato sera in piazza con Sandro Comini e la Village big band 'Swing's influences'. Domenica alle 17 piazza Maggiore ospiterà invece il concerto di Silvia Mezzanotte 'Le mie regine', un viaggio tra le più grandi voci femminili della musica. (ANSA).