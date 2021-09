A Ferrara il Festival di microteatro Bonsai

(ANSA) - FERRARA, 15 SET - Il Festival di microteatro BONSAI, organizzato da Ferrara Off APS, parte il 16 settembre alle 19 e in replica alle 21.30, con la compagnia bolognese Kepler-452 che, in Piazza XXIV Maggio, protagonista di 'Lapsus Urbano//Il primo giorno possibile'. Lo spettatore, munito di cuffie, sarà guidato dalle voci degli autori a muoversi nello spazio, a percepire le distanze e le persone che gli stanno accanto.

Il giorno dopo, presso il Ristorante Scaccianuvole alle 19, si proseguirà con il reading, già sold out, di Liliana Letterese e Andrea Lugli (Compagnia il Baule Volante) impegnati in 'Isola Sconosciuta' di José Saramago. Sabato 18 il festival si sposterà nel Centro Culturale Slavich con BONSAI OFF, dove andranno in scena tre spettacoli di microteatro in sequenza. Si comincia con gli olandesi Teddy's Last Ride, attualmente in residenza artistica presso Ferrara Off, che, dopo la fortunata anteprima del 9 settembre, mostreranno un'altra parte del loro nuovo spettacolo: '9 weeks from Now'. Il secondo microspettacolo proposto è quello di Alice Conti, in 'Orsòla e Il pesciolino d'oro'. Partendo dalla fiaba di Pushkin, una storia contemporanea di solidarietà e convivenza cantata da due marionette e un'attrice.

A concludere la serata con il suo 'Testamento' sarà lo scrittore e performer Claudio Morici (noto al grande pubblico televisivo per i suoi video trasmessi dal programma 'Propaganda Live'). Infine il 19 settembre al Centro di Promozione Sociale "Acquedotto", si svolgerà un'attività dedicata a giovani e anziani di tutte le età: un gioco da tavolo sperimentale, ideato da Giulia Murgia e Valeria Tinarelli, progettato per tenere allenate, in maniera ludica e informale, le diverse abilità cognitive quali memoria, linguaggio, ritmo, attenzione e orientamento. (ANSA).