Il Comunale di Modena riparte con l'opera, concerti e danza

Opere, concerti e balletti: sono i contenuti del cartellone da ottobre a dicembre del Teatro Comunale di Modena annunciato dal direttore Aldo Sisillo. La rassegna operistica si aprirà l'8 ottobre con Cantata d'autore, un titolo nuovo presentato in coproduzione con il Teatro Comunale di Ferrara e firmato dal cantautore Simone Cristicchi, anche interprete principale. Nella partitura per voce, coro e orchestra, Cristicchi raccoglie storie e canzoni e poesia. Un viaggio musicale che restituisce la voce agli ultimi: matti, eremiti, anziani, minatori, reduci della guerra e esuli dall'Istria.

Il programma proseguirà con tre titoli del grande repertorio: Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti (22 e 24 ottobre), Norma di Vincenzo Bellini (29 e 31 ottobre) e Giovanna D'Arco di Giuseppe Verdi (19 e 21 novembre). Lucia sarà Gilda Fiume, mentre la direzione musicale è affidata ad Alessandro D'Agostini e la regia a Stefano Vizioli. Norma sarà interpretata da Angela Meade con la regia di Nicola Berloffa e la direzione di Sesto Quatrini. Giovanna D'Arco, in fine, vedrà protagonista Vittoria Yeo, soprano allieva di Raina Kabaivanska, con la bacchetta di Roberto Rizzi Brignoli e la messinscena di Paul-Emile Fourny.

La rassegna concertistica inizierà il 10 ottobre con la Nordwestdeutsche Philharmonie e la pianista Ying Li diretti da Jonathon Heyward, e proseguirà il 7 novembre con Les Musiciens du Louvre, L'Akademie für Alte Musik Berlin (4/12), per chiudersi con la violinista Anna Tifu accompagnata dalla Filarmonica di Odessa (9/12). La sezione dedicata al balletto ospiterà le compagnie Artemis Danza di Monica Casadei con un omaggio a Fellini, la COB Compagnia Opus Ballet, l'eVolution dance Theatre, tutti in scena al teatro Fabbri di Vignola. Al Pavarotti arriveranno, invece, la compagnia di Roberto Zappalà, l'Anželika Cholina Dance Theatre, e un omaggio ai Balletti Russi di Sergei Diaghilev a cura di Daniele Cipriani. (ANSA).