Mostre: Essere umane, 314 immagini di 30 autrici a Forlì

(ANSA) - FORLI, 13 SET - 'Essere umane. Le grandi fotografe raccontano il mondo', un percorso per immagini dedicato alle grandi fotografe donne curato da Walter Guadagnini, inaugurerà ai Musei di San Domenico a Forlì il 18 settembre e sarà visitabile fino al 30 gennaio. Tra le 314 fotografie di 30 autrici in mostra, le immagini di Lee Miller nella vasca da bagno di Hitler, la serie delle maschere di Inge Morath realizzata con Saul Steinberg, i volti dei contadini durante la Grande Depressione di Dorothea Lange, il servizio di Eve Arnold su una sfilata di moda ad Harlem negli anni Cinquanta, i rivoluzionari scatti di Annie Leibovitz per un'edizione del Calendario Pirelli.

Saranno esposte opere di: Berenice Abbott, Claudia Andujar, Diane Arbus, Eve Arnold, Letizia Battaglia, Margaret Bourke-White, Silvia Camporesi, Cao Fei, Lisetta Carmi, Carla Cerati, Cristina De Middel, Gisèle Freund, Shadi Ghadirian, Jitka Hanzlova, Nanna Heitmann, Graciela Iturbide, Dorothea Lange, Annie Leibovitz, Paola Mattioli, Susan Meiselas, Lee Miller, Lisette Model, Tina Modotti, Inge Morath, Zanele Muholi, Ruth Orkin, Shobha, Dayanita Singh, Gerda Taro e Newsha Tavakolian. Un viaggio per immagini nell'evoluzione del linguaggio fotografico mondiale, con una specifica attenzione allo "sguardo femminile", a partire dagli anni Trenta del Novecento, quando grazie all'affermazione delle prime riviste illustrate la fotografia è diventata il principale linguaggio della comunicazione contemporanea. In mostra sarà possibile seguire questa evoluzione attraverso i reportage di guerra e i cambiamenti dei costumi sociali, la ricostruzione post-bellica e le questioni di genere, l'affermarsi della società dei consumi e l'osservazione del ruolo della donna nei paesi extra-occidentali. (ANSA).