Scontro in moto, morta una 18enne a Forlì

(ANSA) - FORLÌ, 11 SET - Due persone, una ragazza di 18 anni a Forlì e un ciclista che è stato travolto e ucciso da un'auto pirata a Modena, sono morti in due incidenti stradali.

Il ciclista è stato investito e ucciso a Modena da un'auto pirata, che non si è fermata a soccorrerlo. E' successo ieri sera dopo le 22.30 su un cavalcavia, alla prima periferia della città. L'allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno visto il corpo agonizzante a terra. La vittima è un uomo di 51 anni, di origine marocchina. La polizia sta raccogliendo informazioni e visionando le immagini del sistema di sorveglianza per provare a risalire all'identità dell'investitore.

A Forlì, invece, una ragazza di 18 anni morta e l'amico di 19 in gravissime condizioni per le devastanti ferite riportate agli arti in un incidente stradale accaduto nel primo pomeriggio a Forlì, in via Bidente nei pressi dell'aeroporto.

Secondo una prima parziale ricostruzione i due giovani, in sella ad una Yamaha 250, stavano procedendo in uscita dalla città quando si sono scontrati con un suv guidato da un 27enne, che procedeva nello stesso senso di marcia. L'automobilista avrebbe tentato una svolta a sinistra verso l'ingresso del Lago del sole, un ritrovo in una zona verde con pesca sportiva. La moto non è riuscita ad evitare la collisione, con i due passeggeri catapultati a terra.

Per la ragazza non c'è stato nulla da fare, praticamente morta sul colpo. L'amico ha subito gravi traumi ad un braccio e ad una gamba. I soccorritori del 118, dopo averlo intubato e viste le sue condizioni critiche, hanno chiesto e ottenuto l'intervento di elisoccorso che ha provveduto al trasporto d'urgenza del ferito al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia municipale per i rilievi di legge. (ANSA).