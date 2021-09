Roma al fianco popolo afghano, ecco maglia speciale

(ANSA) - ROMA, 10 SET - La Roma si schiera al fianco del popolo afghano e contro il Sassuolo indosserà una maglia speciale con la patch di UNHCR, l'Agenzia ONU per i Rifugiati. A comunicarlo è stata la stessa società giallorossa con una nota ufficiale, spiegando anche come "le divise dei calciatori saranno messe all'asta e il ricavato sarà destinato in favore della popolazione afghana".

"Siamo orgogliosi di unirci all'Agenzia Onu per i Rifugiati in un'attività di sostegno alla popolazione afghana, che sta affrontando la crisi umanitaria nota al mondo intero", ha commentato il Ceo della Roma Guido Fienga. Poi ha aggiunto: "Siamo certi che anche in questa circostanza la gente romanista darà prova della propria sensibilità e generosità di fronte al dramma che sta travolgendo bambini, donne e uomini. A loro va la vicinanza dell'AS Roma e dei suoi atleti, che saranno fieri di indossare domenica la patch dell'UNHCR". "Siamo inoltre felici di affiancare l'istituzione guidata da Filippo Grandi - ha aggiunto - in occasione del 70/o anniversario della firma della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati". (ANSA).