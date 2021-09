Caseifici Aperti, torna appuntamento con Parmigiano Reggiano

Torna sabato 11 e domenica 12 settembre l'evento dedicato alla produzione di Parmigiano Reggiano Dop con visite guidate a caseifici e magazzini di stagionatura, spacci aperti, eventi per bambini e degustazioni.

L'iniziativa, proposta dal Consorzio di tutela del Parmigiano Reggiano Dop con "Caseifici Aperti", consente agli appassionati e a curiosi di tutte le età di fare "un viaggio alla scoperta della zona d'origine della Dop e delle sue terre ricche di storia, arte e cultura".

Per l'edizione 2021 è prevista anche la novità del Festival dei Caseifici Aperti nell'area Campovolo di Reggio Emilia con il quale prenderà vita un villaggio del Parmigiano Reggiano "animato con quanto di meglio il territorio possa offrire per celebrare il buon vivere e la comunità". Dalle masterclass Parmelier, ai food truck, dai cooking show alle performance artistiche, dall'arte alle animazioni per i più piccoli e agli sport.

Per partecipare a "Caseifici Aperti"- informa il Consorzio di tutela- è necessario accedere all'area dedicata sul sito del Consorzio al link: parmigianoreggiano.com/it/caseifici-caseifici-aperti dove è presente la lista dei caseifici aderenti di tutte e cinque le province di produzione della Dop ed è possibile informarsi su orari di apertura e attività proposte. (ANSA).