Intesa: 40 milioni a Sacmi con Sace per sostenibilità

(ANSA) - MILANO, 07 SET - Intesa Sanpaolo e Sacmi, gruppo internazionale che opera nella fornitura di macchine e impianti per ceramica, packaging, food&beverage, tecnologie e materiali avanzati, hanno sottoscritto un accordo di finanziamento per un ammontare di 40 milioni di euro teso al raggiungimento di specifici obiettivi di Ricerca e Sviluppo orientati al miglioramento della sostenibilità ambientale dei processi produttivi ceramici e del Rigid Packaging. Il finanziamento è assistito dalla Garanzia Green di Sace per l'80% dell'importo finanziato.

L'operazione consiste in una linea di credito della durata di 8 anni caratterizzata da un meccanismo di pricing legato al raggiungimento di precisi target in ambito di circular economy.

Il finanziamento si colloca, rafforzandola, all'interno della "precisa strategia del Gruppo di continuo miglioramento del profilo ambientale della propria offerta globale", afferma Paolo Mongardi, Presidente di Sacmi.

L'operazione è stata conclusa dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo guidata da Mauro Micillo con il supporto del Team Circular Economy di Intesa Sanpaolo Innovation Center.

"L'economia circolare è fondamentale per uno sviluppo economico che generi un impatto ambientale e sociale positivo", sostiene Richard Zatta di Intesa Sanpaolo.

"Con questa operazione prosegue il nostro impegno costante a supporto della transizione ecologica del Paese. In linea con gli obiettivi del Green New Deal italiano, Sace è lieta di continuare a sostenere un'eccellenza come Sacmi", afferma Simonetta Acri di Sace. (ANSA).