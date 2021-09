Granarolo: nuovo packaging Yomo, 100% carta riciclabile

(ANSA) - TORINO, 07 SET - Granarolo, storco brand italiano nato nel 1947, lancia la nuova campagna di comunicazione dedicata a Yomo e agli yomantici. Con un nuovo spot dal 5 settembre all'insegna della sostenibilità.

La campagna avrà come pay-off 'lo yogurt yomantico' focalizzandosi sullo yomanticismo mirato a raccontare il benessere non solo di chi assume lo yogurt, ma anche del territorio, mettendo in luce i valori che lo caratterizzano, come il fatto di essere prodotto con latte 100% italiano Granarolo, certificata per il benessere animale, con ingredienti di origine naturale e utilizzando confezioni sostenibili.

La nuova comunicazione supporta il nuovo packaging nel segno dell'innovazione e della sostenibilità attraverso la conversione di tutta la gamma Yomo intero e magro 125x2 dal vasetto di plastica a quello di carta 100% riciclabile certificata, utilizzando materia prima da foreste gestite in modo sostenibile.

Il nuovo spot sarà on air per 4 settimane sui principali canali televisivi e digital. La campagna digital si svilupperà con diversi influencer, coinvolgendo i principali social media e canali web. Una nuova campagna, spiega che "vuole rappresentare la risposta di Granarolo all'obiettivo di ridurre la quantità di plastica utilizzata in linea con l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. (ANSA).