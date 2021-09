Teatro: Al via la terza parte del cartellone del 'Petrella'

(ANSA) - BOLOGNA, 06 SET - Al via il terzo movimento della stagione del Teatro Petrella di Longiano, nel Cesenate, dal 25 settembre fino al 17 ottobre con 9 appuntamenti tra spettacoli e incontri, concentrati in quattro weekend consecutivi. Annunciato dal direttore artistico Giuseppe Mariani, il cartellone si aprirà col ritorno nel piccolo, ma attivissimo, teatro romagnolo dei Nina's Drag Queens, compagnia milanese che ama rileggere i classici in stile ironico en travesti, con il nuovo lavoro Le Gattoparde, liberamente ispirato al capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

La domenica pomeriggio sarà invece sempre impegnata da spettacoli dedicati alle famiglie, il primo dei quali è portato da Gek Tessaro che, con i suoi disegni in diretta, rileggerà il Don Chisciotte. Il secondo weekend (1-3/10) sarà dedicato al progetto speciale, Oltrepassi 201, dell'artista santarcangiolese Maria Cristina Ballestracci, nato dalle 201 scarpe raccolte sulla spiaggia di Fiorenzuola di Focara, nelle Marche, e trasformate in oggetti artistici da cui hanno germinato storie e opere multiformi. Il progetto è realizzato con la collaborazione del musicista Giulio Casale e della giornalista Rai Giovanna Greco.

Tutto al femminile è invece l'appuntamento del 9 e 10 con Michela Murgia a domandarsi Dove sono le donne?, mentre l'attrice Federica Mafucci con una maschera clownesca triste, malinconica e buffa, illustrerà la follia come atto di libertà in Zona Franca, lavoro per spettatori da sei anni in su. A chiudere la programmazione, il 16 ottobre sarà a Longiano Ivano Marescotti con Bestiale... quel giro d'Italia: accompagnato al pianoforte da Daniele Furlati porterà in scena il ciclismo "eroico" di Alfonso Calzolari, dominatore di quello che è stato considerato il Giro d'Italia più duro di tutti i tempi, nel 1914, l'ultimo prima della Grande Guerra. (ANSA).