Prova la moto di un amico a una fiera, si schianta e muore

Incidente mortale, intorno alle 18.30, a Pontecchio Marconi, frazione di Sasso Marconi nel Bolognese. In base ai primi accertamenti della la Polizia locale, che ha condotto i rilievi, un 42enne, che voleva provare la moto di un amico, salito in sella avrebbe perso il controllo della due ruote finendo contro una transenna.

L'uomo, residente in Valsamoggia, era con un gruppo di amici alla fiera in corso a Pontecchio Marconi. Immediati i soccorsi, ma per lui non c'è stato niente da fare. Sul posto anche il sindaco di Sasso Marconi, Roberto Parmeggiani. La fiera, che doveva concludersi l'8 settembre, verrà annullata per lutto.

(ANSA).