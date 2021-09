Covid: 545 nuovi casi in Emilia-Romagna, ricoveri stabili

Sono 545 in più di ieri i contagi di Coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati con 34.857 tamponi, mentre rimane stabile il numero di ricoverati e si conta un altro morto, un uomo di 89 anni della provincia di Parma. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 38 anni e tra le province al primo posto c'è Modena con 90 nuovi positivi, poi Reggio Emilia, 86. I guariti sono 393, i casi attivi sono 16.639 (+151), il 97,3% in isolamento a casa. I pazienti ricoverati in terapia intensiva restano 49, 396 quelli negli altri reparti Covid (+1).