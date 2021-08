Moto: a Misano due giorni di test per alcuni team

(ANSA) - MISANO ADRIATICO (RIMINI), 30 AGO - Archiviata la tappa inglese di Silverstone, domani e mercoledì alcuni team di MotoGP saranno in pista a Misano World Circuit per una due giorni di test, con orario 9-18.

Per l'occasione ci sarà l'opportunità di accedere gratuitamente alla tribuna C, nel rispetto delle norme di sicurezza e fino alla capienza di 500 posti. Saranno in pista Michele Pirro, Francesco Bagnaia, Joan Zarco, Luca Marini ed Enea Bastianini con Ducati, Dani Pedrosa e Mika Kallio con KTM, Maverick Viñales e Matteo Baiocco con Aprilia, Stefan Bradl con Honda. Dal 17 al 19 settembre a Misano è in programma il primo Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini.

