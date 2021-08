Calcio: documentario su impresa del Cesena Primavera del '90

Fu una vittoria memorabile per una squadra provinciale quella ottenuta dal Cesena Primavera nel 1990 al Torneo di Viareggio 'Coppa Carnevale', il più prestigioso torneo giovanile al mondo dell'epoca. Un documentario ora narra quell'impresa. 'La vittoria di Viareggio, uno storico Cavalluccio' verrà trasmesso in anteprima il prossimo 25 agosto alle ore 22.30 su Teleromagna.

La cavalcata della formazione allenata da Paolo Ammoniaci fu trionfale. Nelle qualificazioni i romagnoli batterono per 1-0 prima gli argentini del Newell's Old Boys e poi la Juventus, una delle candidate alla vittoria, con lo stesso risultato. Ai quarti di finale il derby col Bologna si tinse di bianconero ancora col minimo scarto, poi nella gara di cartello con la Fiorentina, dopo l'1-1 al 90', i rigori portarono il Cavalluccio in finale. La finale fu il 26 febbraio contro il Napoli allo stadio 'Dei Pini' di Viareggio. Presenti anche un preoccupato Luciano Moggi, allora direttore generale degli azzurri, e Marcello Lippi che al tempo allenava la prima squadra del Cesena in serie A. Il Cavalluccio si impose sui partenopei con il gol di Ulisse Masolini al 35' del primo tempo.

Materiale d'epoca e 24 interviste ai protagonisti raccontano la terza partecipazione assoluta del Cesena Primavera al torneo delle grandi. Tra gli intervistati anche Bruno Pizzul che commentò la finale per la Rai e che ricorda, al ritorno per Milano, i tifosi festanti del Cesena in autogrill.

Il documentario è stato realizzato dal giornalista sportivo Marco Rossi. Riprese di Alberto Pasi, montaggio e post produzione di Davide Briccolani. La replica il 26 agosto alle 21 su Teleromagna (e sul sito sul sito www.teleromagna.it) e il 27 agosto alle 21 su TR24.