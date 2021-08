Mihajlovic, riconquisteremo i nostri tifosi

(ANSA) - BOLOGNA, 21 AGO - Sinisa Mihajlovic non accampa scuse e suona la carica, alla vigilia della prima di campionato con la Salernitana, che coincide con il ritorno di patron Saputo a Bologna. Un Bologna chiamato a cancellare la figuraccia di Coppa Italia con la Ternana (ko casalingo per 5-4) e non solo.

"Dobbiamo riconquistare la stima e la fiducia dei tifosi dopo quello che è successo - dice - vorremmo tornare indietro e rigiocare, ma non si può, dobbiamo guardare avanti e dimostrare il nostro potenziale. Ci siamo rafforzati, abbiamo preso un attaccante come Arnautovic, che può incidere molto, un difensore centrale (Bonifazi ndr) e tenuto i migliori. Non abbiamo scuse, in questa stagione dobbiamo stare nella parte sinistra della classifica e arrivare il più vicino possibile al settimo posto".

Morale: la vittoria è l'unico risultato possibile domani, quando il Bologna, alle 18.30, ospiterà la neo promossa Salernitana.

