Vasco Rossi cade in bici e si lussa una spalla, 'Male boia'

Caduta in bicicletta per Vasco Rossi e lussazione della spalla. E' lo stesso rocker a darne notizia, sui social. "Breaking news Mi spiace ma per qualche giorno niente foto e autografi. Mi sono lussato una spalla cadendo dalla bicicletta ... per fortuna niente di grave ... un male boia però", scrive il cantante, con l'hashtag #vitaspericolata. Tanti i messaggi di incoraggiamento dai fan.

