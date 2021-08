Covid: in E-R aumentano i ricoveri, 560 nuovi casi

Sono 560 i nuovi casi di Coronavirus rilevati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore con 10.585 tamponi, nel giorno in cui si contano altri due morti, tre persone in più in terapia intensiva (20) e 19 ulteriori ricoveri nei reparti Covid (241).

Il bollettino della pandemia della Regione continua dunque a far segnare una curva in lenta ma progressiva ascesa. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 34,6 anni. Sui 188 asintomatici, 84 sono stati individuati grazie all'attività di contact tracing. Bologna è prima tra le province con 136 nuovi positivi più nove dell'Imolese, segue Modena con 112. I guariti sono 139 in più, i casi attivi 8.056 (+419), il 96,8% in isolamento a casa. I deceduti sono uomo di 98 anni di Rimini e un 71enne di Ferrara. Alle 15 sono state somministrate complessivamente 5.100.386 dosi di vaccino; sul totale sono 2.333.490 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

(ANSA).