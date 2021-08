Settimana rosa: alberghi pieni quasi al 100% in Romagna

Il tasso di riempimento degli alberghi ha sfiorato il 100% in un periodo sicuramente già di grande affluenza, e gli accessi ai caselli autostradali hanno fatto registrare incrementi del +10% rispetto allo stesso weekend del 2020. Sono i numeri della Pink Week, che ha colorato di rosa tutta la Romagna, dall'entroterra alla costa.

Sono stati oltre 160 gli eventi della settimana rosa: musica declinata in tutti i ritmi e generi, dal liscio al folk, dal pop al rock, senza dimenticare la classica e le sperimentazioni; cantastorie e burattini per i bambini; degustazioni, salotti e visite guidate esperienziali per famiglie, cittadini e turisti, attività sportive, showcase e appuntamenti per giovani, anche giovanissimi.

"Da due anni la Notte Rosa 'convive' con un 'ospite' indesiderato - sottolinea l'assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini - ma, come la Romagna ha dimostrato in più di un'occasione, abbiamo saputo reagire e adattare il format senza snaturarlo per garantire alle persone quella leggerezza che da sempre ci caratterizza e che mai come quest'anno era necessaria.

Leggerezza sì, ma senza mai abbassare la guardia o sottovalutare il Covid. Questo territorio dispone di palcoscenici di singolare bellezza, dalle Saline di Cervia ai borghi dell'entroterra, dalle spiagge all'alba e al tramonto al Parco delle Foreste Casentinesi, e lavoreremo per dar loro ancora più risalto nelle prossime edizioni, con appuntamenti dedicati al food e alla cultura". (ANSA).