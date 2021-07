Basket: Gregor Fucka nuovo allenatore Bologna Basket 2016

(ANSA) - BOLOGNA, 28 LUG - Prima panchina 'da grande' per Gregor Fucka. Dopo le esperienze nel settore giovanile della Fortitudo e in quello della Pallacanestro Trapani cui si aggiunge, nel 2018 la guida della Nazionale Under 16 - portata alla medaglia di bronzo nel Campionato Europeo 2019 centrando la qualificazione al Mondiale 2020 Under 17 - l'Airone di Kranj sarà il nuovo allenatore del Bologna Basket 2016, squadra del campionato di basket di Serie B.

Tra le 'leggende' della pallacanestro italiana, Fucka, alto 2.15 e nato nel 1971 in Slovenia, nella sua carriera da giocatore ha vinto, in Italia, due campionati con Milano e Fortitudo Bologna e 2 Supercoppe; in Spagna 2 Campionati, una Coppa del Re e una Supercoppa con la maglia del Barcellona, con cui ha anche trionfato nell'Eurolega 2002/2003. Con la Nazionale italiana ha invece conquistato agli Europei l'argento nel 1997 e la medaglia d'oro del 1999 in Francia, dove è stato anche Mvp della competizione.

"Ho accettato con grande piacere la proposta del Bologna Basket - dice Fucka - che mi dà la possibilità, dopo tante esperienze con le giovanili, di allenare la prima squadra, un obiettivo che mi ero prefissato da qualche anno. Non vedo l'ora di cominciare a lavorare con giocatori giovani e promettenti, che dovrò conoscere e far crescere al meglio, mettendo al servizio del gruppo la mia esperienza sportiva". (ANSA).