Maltempo: albero su furgone nel Modenese, due feriti gravi

Il maltempo ha fatto danni anche nella provincia di Modena, dove si registrano anche tre feriti, due gravi. La pioggia intensa, il vento forte e la gradine hanno colpito in modo particolare Sassuolo, ma anche le zone di Maranello, Castelnuovo Rangone e Castelfranco Emilia. Raffiche di vento registrate anche nella Bassa Modenese. A Novi un albero è caduto centrando un furgone che era in transito su una strada provinciale, due le persone ferite e portate via in elicottero in gravi condizioni. Una terza persona, sempre a Novi, è stata soccorsa perché colpita da un frammento caduto da un tetto.

(ANSA).