Covid: in E-R 185 nuovi casi, morta una donna di 89 anni

(ANSA) - BOLOGNA, 20 LUG - Sono 185 i casi di positività al Coronavirus riscontrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, sulla base di 19.870 tamponi messi a referto. Nel Reggiano è morta una donna di 89 anni, la prima dopo dieci giorni senza decessi in Regione.

La media d'età dei nuovi positivi continua ad essere al di sotto dei trent'anni (29,9) e 43 sono asintomatici, scovati soprattutto grazie al contact tracing. Bologna è la provincia con il numero di contagi più alto (45) seguita da Rimini e Reggio Emilia (41).

I casi attivi continuano a salire (sono 2.959): i ricoverati in terapia intensiva sono 15 (uno in più di ieri), cinque dei quali a Piacenza che qualche settimana fa era tornata a zero, mentre quelli negli altri reparti Covid 137 (-5). (ANSA).