Artisti in campo a Cervia per sostegno Fondazione Simoncelli

(ANSA) - RAVENNA, 20 LUG - Musicisti, cantanti, personaggi televisivi, influencer e social star uniti a sostegno della Fondazione Marco Simoncelli, nata a favore dei più deboli con progetti umanitari in ricordo di Sic, il campione di moto prematuramente scomparso a causa di un incidente sul circuito di Sepang, in Malesia, il 23 ottobre 2011.

L'associazione New Dreams scenderà 'in campo' giovedì 29 luglio giocando in spiaggia dalle 16 un quadrangolare di beach soccer a Cervia, sulla riviera ravennate, al Bagno bleck 2.10 del Grand hotel. "Stiamo tornando a organizzare eventi quasi come prima della pandemia e sono orgoglioso che questo avvenga sul lungomare di casa nostra, la Romagna", commenta il papà Marco Simoncelli. Tra gli artisti che hanno confermato la loro presenza: Boro Boro, Andrea Damante, Shade, Andrea Zelletta, Federica Carta e Mydrama, Valerio Mazzei, Briga, Random, Alice De Bortoli, Diego Lazzari, Matt & Bise. L'appuntamento sarà trasmesso sui canali social di New Dreams, dai quali si potranno fare direttamente le donazioni a sostegno del progetto e si potranno seguire i momenti salienti in diretta dalla Sala della Musica, dove gli artisti saranno protagonisti nelle sere del 28 e 29 luglio dalle 20.30 circa, e dalla spiaggia. (ANSA).