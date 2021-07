Teatro: 'Resistenza Franca', omaggio a Franca Rame a Bologna

Un omaggio a Franca Rame, alla sua scrittura di resistenza al femminile attraverso la messa in scena di tre monologhi che mettono al centro il tema della morte e della maternità, insieme al desiderio di ribellione ai potenti e di riscatto sociale. L'Associazione Culturale Youkali Aps è ospite, per il quinto anno, del calendario estivo della Certosa di Bologna, promosso da Istituzione Bologna Musei-Museo civico del Risorgimento, con lo spettacolo 'Resistenza Franca' realizzato in collaborazione con la Fondazione Fo Rame e l'Associazione Falling Book Aps, in scena il 16 luglio con due repliche alle 20 e alle 21.30. L'attrice Simona Sagone metterà in scena, tra i monumenti della Certosa, i monologhi 'Michele Lu Lanzone', 'Nada Pasini' e 'Una madre'. L'Associazione Culturale Youkali Aps intende, con questa produzione, proseguire nel suo obiettivo di promozione della drammaturgia al femminile e della storia delle donne.

'Michele Lu Lanzone' è la storia di un sindacalista siciliano ucciso dalla mafia perché cercava di portare l'acqua ai contadini; il racconto è ambientato in un manicomio dove è ricoverata la madre impazzita dal dolore per la vicenda. A seguire 'Nada Pasini', partigiana della Settima Brigata Gap di Bologna coinvolta nella cura dei feriti reduci dalla battaglia di Porta Lame il 7 novembre 1944 e per questo torturata dai nazifascisti come ritorsione per le perdite subite dai loro ranghi e per indurla a fare i nomi dei medici dell'infermeria della brigata. L'ultimo brano in scena sarà 'Una madre', scritto nel 1982: a parlare è la madre di un terrorista appena entrato nelle Br, catturato con la pistola in mano alla prima missione.

L'atto unico racconta la difficile presa di coscienza da parte della donna di avere un figlio terrorista e la penosa visita al ragazzo nel carcere speciale in cui viene rinchiuso. (ANSA).