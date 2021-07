Comunali: Meloni 'candidato Bologna nelle prossime ore'

"Spero nelle prossime ore per definire il candidato perché credo ci sia bisogno anche per Bologna di cominciare la campagna elettorale". Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, a Bologna per la presentazione del suo libro. I nomi in campo, secondo Meloni, "mi paiono tutti profili assolutamente adeguati. Fratelli d'Italia ha espresso la sua disponibilità su queste personalità, particolarmente su quelle di natura civica, la scelta che abbiamo operato per le grandi città".

Nelle prossime ore, quindi dovrebbe tenersi un incontro tra esponenti di centrodestra: "Questa è una città che ha bisogno di una visione alternativa dopo i dieci anni di nulla di Merola, rispetto ai quali Lepore mi pare che vada in piena continuità.

C'è secondo me lo spazio per raccontare un'altra storia e giocarsi la partita", spiega Meloni. Nonostante la preferenza per civici, assicura Meloni, "nel caso specifico non abbiamo posto veti" e "abbiamo sempre lavorato insieme per decidere i profili perché sono tutti profili validi. Credo che ormai questo lavoro sia terminato". (ANSA).