Il nuovo 'Confini' di ErosAntEros al Ravenna Festival

Che cos'è un confine? E cosa separa davvero gli uomini? Da queste domande si sviluppa la riflessione di "Confini", il nuovo spettacolo di ErosAntEros che sarà in scena al Teatro Alighieri l'11 luglio alle 18 per Ravenna Festival. Partendo da un testo del lussemburghese Ian De Toffoli, la drammaturgia di "Confini" di Agata Tomšič, anche in scena, e la regia di Davide Sacco tengono fede alla natura profondamente "politica" della compagnia da loro fondata e diretta.

Frutto di un percorso iniziato nel 2018 e con un cast internazionale, "Confini" risale alle origini dell'Unione europea, attraversando un secolo di rivoluzioni industriali, guerre e crisi economiche, dando corpo e voce alle storie dei minatori italiani emigrati in Belgio negli anni Cinquanta fino a curiose incursioni nel futuro. Così le storie dei singoli dialogano con la Storia di tutti, attraverso la contaminazione di lingue, dialetti, linguaggi performativi.

Con un cast multilingue, che accanto alla stessa Tomšič include Hervé Goffings, Sanders Lorena, Marco Lorenzini, Djibril Mbaye, Emanuela Villagrossi, lo spettacolo ruota attorno ai grandi nodi dell'Unione. ErosAntEros nasce nel 2010 dall'unione di Davide Sacco, regista e music designer, e Agata Tomšič, attrice e drammaturga, che concentrano le proprie indagini sul ruolo dell'artista all'interno della società contemporanea, perseguendo due principali linee di ricerca: una vicina al teatro musicale e focalizzata sul rapporto tra voce e suono, l'altra fondata sull'interrogazione drammaturgica del dispositivo teatrale e sulla relazione con lo spettatore. Info: www.ravennafestival.org