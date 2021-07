Musica: 137 partecipanti al Meeting Music Contest di Rimini

Numeri importanti per il Meeting Music Contest, contest musicale che nasce dalla sinergia tra Meeting per l'Amicizia tra i Popoli di Rimini e Mei-Meeting delle Etichette indipendenti di Faenza: sono stati 137 i partecipanti, fra i quali è stata selezionata una prima rosa di 30 artisti e band che andranno a far parte della compilation on line del 'Meeting Music Contest-Il Coraggio di Dire Io'. La prossima settimana verrà resa la rosa dei semifinalisti che si esibiranno nella Fiera di Rimini durante il Meeting, dal 20 al 23 agosto. Tra questi verranno ulteriormente selezionati i finalisti che il 25 agosto si esibiranno nella serata del Meeting in Piazza Tre Martiri a Rimini: una giuria composta da Lorenzo Baglioni, N.A.I.P, Erica Mou, che si esibiranno anche dal vivo, Federico Mecozzi, Max Monti e da altri rappresentanti del settore discografico e musicale, insieme a Giordano Sangiorgi e Otello Cenci, coordinatori, valuterà le performance e designerà il vincitore della manifestazione, che suonerà al Mei di Faenza sabato 2 ottobre..

"Abbiamo fatto un lavoro di ascolto e valutazione molto scrupoloso sia noi del Mei sia gli amici del Meeting - commenta Giordano Sangiorgi, fondatore e patron del più noto festival indipendente in Italia - e il giudizio che abbiamo maturato è che la qualità delle proposte è parecchio alta. Non è stato facile selezionarle. Non dimentichiamo che questi artisti e band si sono misurati su un tema preciso, quello del titolo del Meeting, molto suggestivo ma non certo semplice". (ANSA).