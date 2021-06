Violenza genere, protocollo fra Questura reggiana e Cipm

Si chiama 'Zeus' ed è il protocollo contro la violenza di genere siglato stamattina tra la questura di Reggio Emilia e il Cipm Emilia Aps, il centro italiano per la promozione della mediazione. Il documento - firmato dal questore Giuseppe Ferrari e dalla presidente Silvia Merli - rientra nell'ambito di un più ampio progetto europeo in atto già da gennaio tra lo stesso centro e la Polizia di Stato.

Permetterà di attuare strategie di contrasto e prevenzione del fenomeno della violenza domestica direttamente nei confronti degli autori responsabili, offrendo loro percorsi e trattamenti integrati sulla consapevolezza del disvalore sociale del fenomeno, avvalendosi di un'equipe di lavoro multidisciplinare, composta da diverse tipologie di professionisti come criminologi, avvocati, psicoterapeuti, educatori e mediatori.